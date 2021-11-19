В Башкирии выявлена вторая вспышка птичьего гриппа

В Башкирии выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Вчера в Благоварскую районную ветеринарную станцию поступила информация о массовом падеже птиц.

«Для установления диагноза отобранный патологический материал был доставлен в «Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию», где был установлен вирус гриппа А», — говорится в сообщении.

Ведомство считает, что вероятной причиной возникновения вируса является синантропная птица (дикие виды птиц, адаптировавшиеся к жизни рядом с человеком, в населенных пунктах, где проводят практически всю жизнь, размножаются и питаются).

Фото: Максим Платонов

Это уже вторая выявленная в этом году вспышка птичьего гриппа в Башкирии. Ранее вирус был выявлен на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Алтын каз».



Ольга Шагиева