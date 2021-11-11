Прокуратура Татарстана: за решеткой COVID-19 нет

На сегодняшний день среди осужденных и следственно-арестованных Управления ФСИН России по РТ болеющих коронавирусом нет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

В течение 2020 и 2021 годов был зафиксирован всего один случай заболевания COVID-19. Осужденный выздоровел и продолжает отбывать наказание. Об этом рассказали члены комиссии, приехавшие с проверкой в больницу ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России, расположенную при ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ на Производственной улице в Казани. Среди них были начальник отдела прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Айдар Юсупов, замначальника Управления ФСИН России по РТ Рафаэль Хусаинов, прокурор отдела прокуратуры республики Артур Ахметшин, и.о. Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ильдар Набиуллин, начальник ФКУЗ МСЧ-16 Петр Анисимов, начальник ФКУ ИК-2 Марат Сайфутдинов и начальник больницы Ирина Бондарева.

Проверяющие провели обход палат нескольких отделений и кабинетов больницы, а потом ответили на вопросы пациентов.

Фото: epp.genproc.gov.ru

В сентябре глава Минюста России Константин Чуйченко побывал в СИЗО-1 Казани. Его интересовали условия содержания следственно-арестованных, в частности обвиняемых в преступлениях подростков.



Дарья Акимова