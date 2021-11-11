В Казани утвердили комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Власти Казани утвердили состав комиссии по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, на участке от жилого массива Старое Аракчино до Верхнеуслонского района. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

В ее составе: председатель комиссии, начальник Управления гражданской

защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов, руководитель исполкома Верхнеуслонского района РТ Ильнур Шакиров, глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам РТ ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Комиссии необходимо осуществлять взаимодействие с ГУ МЧС по Татарстану, МЧС РТ по вопросам приема в эксплуатацию и организации безопасной эксплуатации ледовой переправы.



В начале текущего года последняя ледовая переправа в Татарстане закрылась в Мамадышском районе.