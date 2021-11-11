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В Казани утвердили комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу

11:04, 11.11.2021 1
В Казани утвердили комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Власти Казани утвердили состав комиссии по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, на участке от жилого массива Старое Аракчино до Верхнеуслонского района. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

В ее составе: председатель комиссии, начальник Управления гражданской
защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов, руководитель исполкома Верхнеуслонского района РТ Ильнур Шакиров, глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов, заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам РТ ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Комиссии необходимо осуществлять взаимодействие с ГУ МЧС по Татарстану, МЧС РТ по вопросам приема в эксплуатацию и организации безопасной эксплуатации ледовой переправы.

В начале текущего года последняя ледовая переправа в Татарстане закрылась в Мамадышском районе.

ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:56
    Там коммисии не надо,нужен человек измеряющий лед.
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