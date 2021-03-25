Ледовую переправу закрыли в Мамадышском районе Татарстана

В Мамадышском районе Татарстана сегодня с 9 утра закрывается работа ледовой переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ выявили разрушение ледового покрытия съездов и образования колеи. Это зафиксировано в акте технического освидетельствования. В результате принято решение завершить работу ледовой переправы в Мамадышском районе (Соколки — Новозакамский) с 9 утра 25 марта.

Ранее переправа закрылась в Елабужском районе Татарстане на реке Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

Ольга Плешкова