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Ледовую переправу закрыли в Мамадышском районе Татарстана

08:54, 25.03.2021
Ледовую переправу закрыли в Мамадышском районе Татарстана

В Мамадышском районе Татарстана сегодня с 9 утра закрывается работа ледовой переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ выявили разрушение ледового покрытия съездов и образования колеи. Это зафиксировано в акте технического освидетельствования. В результате принято решение завершить работу ледовой переправы в Мамадышском районе (Соколки — Новозакамский) с 9 утра 25 марта.

Ранее переправа закрылась в Елабужском районе Татарстане на реке Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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