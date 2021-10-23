В Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что подача газа к Вечному огню в Кишиневе восстановлена. Он был отключен из-за энергетического кризиса.
— Это было технической ошибкой. Ее уже устранили. Вечный огонь горит, — объяснила Гаврилица.
Ранее власти республики сообщили о критическом падении давления в газотранспортной сети, сообщает ТАСС. Вчера парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Согласно постановлению, за этот срок Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива. С предложением ввести режим ЧП в стране выступила премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, дефицит голубого топлива уже достиг критического уровня.
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