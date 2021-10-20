«Роскосмос» заменит генподрядчика строительства «Восточного»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, на прошедшем во вторник совещании Рогозин устроил разнос гендиректору предприятия АО «ЦЭНКИ» Руслану Мухамеджанову из-за того, что предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном.

Кроме того, глава госкорпорации принял решение перенести из столицы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.



Фото: roscosmos.ru

В сентябре текущего года сообщалось, что строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий. Но все работы завершат в срок, обещал президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиль Зиганшин.

В июне Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два новых уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный. Следователи выявили махинации на сотни миллионов рублей. В результате в отношении должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Второе дело связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

