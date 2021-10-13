В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам. С таким предложением выступила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

В эфире радио «Говорит Москва» Татулова заявила, что введение QR-кодов для общепита не простимулирует вакцинацию, а бизнесу принесет большие убытки.

«Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат»,— сказала Татулова.

Фото: Роман Хасаев

Система QR-кодов введена уже в ряде регионов. В Татарстане новые правила вступили в силу с 11 октября. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможны только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Ольга Шагиева