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Анатолий Вассерман: «Нобелевской премией мира отмечены заслуги в деле развала нашей страны»

10:30, 09.10.2021 4
Анатолий Вассерман: «Нобелевской премией мира отмечены заслуги в деле развала нашей страны»
Фото: Максим Платонов

Анатолий Вассерман считает, что Нобелевская премия мира, присужденная главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову, носит антироссийскую окраску. В комментарии «Реальному времени» на эту тему он говорит:

— Это уже третья Нобелевская премия мира, присужденная нашему соотечественнику. И все три раза этой премией отмечаются, несомненно, заслуги в деле развала нашей страны или, по крайней мере, ухудшения морального климата в ней. И если у Андрея Дмитриевича Сахарова это в какой-то мере компенсировалось его громадной ролью в создании того, что сейчас принято именовать ракетно-ядерным щитом Родины, то у Михаила Сергеевича Горбачева и у Дмитрия, извините, не помню отчества, Муратова таких заслуг точно нет. Так что спасибо Нобелевскому комитету, что он признал этого деятеля ничуть не лучше тех.

В связи с Муратовым Вассерман вспоминает нобелевскую премию по литературе белорусской писательницы Светланы Алексиевич и утверждает, что белорусский протест был во многом спровоцирован ее произведениями. Однако, как считает публицист, если в России в 2024 году начнутся протесты по поводу легитимности президентских выборов, Дмитрий Муратов к ним не подойдет «и на пушечный выстрел», благодаря инстинкту самосохранения.

Напомним, Анатолий Вассерман победил на прошедших в сентябре выборах депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе в Москве.

Людмила Губаева
Общество

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11:07
    Понятное дело,кругом враги.Но,разве в стране всё хорошо и можно писать только о цветочках, только восславлять "победителей"?Я,например,постепенно превращаюсь в инвалида,т.к.не получаю должное лечение по урологической проблеме.И никого это не волнует,никто за это не отвечает.
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    Анонимно 11:30
    Мое сочувствие.
    Не сдавайтесь.
    Боритесь.
    Но при чем здесь борьба за мир?
    Муратов показывает язвы общества.
    И только.
    Это работа журналиста.
    Честного.
    При этом, если проблема не решается по той или иной причине, то напряжённость в обществе нарастает.
    Возможны беспорядки и даже Гражданская война.
    Где борьба за мир, за предотвращение войны?
    Совершенно очевидно, что уровень жизни в РФ в ближайшее время не может быть такой, как например в США или, тем более, в Швеции.
    Но и прогресс в ОФ виден не вооруженным взглядом.
    Чтобы его не видеть, надо надеть темные очки.
    Уровень жизни в РФ значительно выше, чем при марксистах-коммунистах в СССР.
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  • Анонимно 11:15
    Привлечение общества к социальным проблемам общества, конечно, не является прямой борьбой "за мир", за предотвращение войны.
    Тут Вассерман, безусловно, прав.
    Сахаров очень много сделал для разжигания злобы и ненависти.
    Горбачев вообще способствовал развязывания войны на территории СССР и СНГ.
    По сравнению с ними Муратов пионерка нецелованная.
    Как-то присвоили одному президенту США Нобелевскую премию мира, так он на другой день начал обстрел одной из стран ракетами.
    Выпустил более 1000 крылатых ракет.
    И страну уничтожил и вверг в пучину гражданской войны.
    А заодно и утилизировал старые ракеты и обеспечил ВПК США новые заказы.
    К науке, логике Нобелевская премия мира не имеет никакого отношения.
    Сплошная политика.
    Немытая.
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  • Анонимно 11:21
    Американцы давно уже награждают этой премией исключительно предателей, провокаторов и своих агентов влияния, а шведские статисты только вручают эту премию, не имеющую к Нобелю никакого отношения. Этому лауреату можно пожелать поскорее встретиться с Политковской и обрадовать её новостью.
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