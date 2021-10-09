Анатолий Вассерман: «Нобелевской премией мира отмечены заслуги в деле развала нашей страны»
Анатолий Вассерман считает, что Нобелевская премия мира, присужденная главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову, носит антироссийскую окраску. В комментарии «Реальному времени» на эту тему он говорит:
— Это уже третья Нобелевская премия мира, присужденная нашему соотечественнику. И все три раза этой премией отмечаются, несомненно, заслуги в деле развала нашей страны или, по крайней мере, ухудшения морального климата в ней. И если у Андрея Дмитриевича Сахарова это в какой-то мере компенсировалось его громадной ролью в создании того, что сейчас принято именовать ракетно-ядерным щитом Родины, то у Михаила Сергеевича Горбачева и у Дмитрия, извините, не помню отчества, Муратова таких заслуг точно нет. Так что спасибо Нобелевскому комитету, что он признал этого деятеля ничуть не лучше тех.
В связи с Муратовым Вассерман вспоминает нобелевскую премию по литературе белорусской писательницы Светланы Алексиевич и утверждает, что белорусский протест был во многом спровоцирован ее произведениями. Однако, как считает публицист, если в России в 2024 году начнутся протесты по поводу легитимности президентских выборов, Дмитрий Муратов к ним не подойдет «и на пушечный выстрел», благодаря инстинкту самосохранения.
Напомним, Анатолий Вассерман победил на прошедших в сентябре выборах депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе в Москве.
комментарии
Не сдавайтесь.
Боритесь.
Но при чем здесь борьба за мир?
Муратов показывает язвы общества.
И только.
Это работа журналиста.
Честного.
При этом, если проблема не решается по той или иной причине, то напряжённость в обществе нарастает.
Возможны беспорядки и даже Гражданская война.
Где борьба за мир, за предотвращение войны?
Совершенно очевидно, что уровень жизни в РФ в ближайшее время не может быть такой, как например в США или, тем более, в Швеции.
Но и прогресс в ОФ виден не вооруженным взглядом.
Чтобы его не видеть, надо надеть темные очки.
Уровень жизни в РФ значительно выше, чем при марксистах-коммунистах в СССР.
Тут Вассерман, безусловно, прав.
Сахаров очень много сделал для разжигания злобы и ненависти.
Горбачев вообще способствовал развязывания войны на территории СССР и СНГ.
По сравнению с ними Муратов пионерка нецелованная.
Как-то присвоили одному президенту США Нобелевскую премию мира, так он на другой день начал обстрел одной из стран ракетами.
Выпустил более 1000 крылатых ракет.
И страну уничтожил и вверг в пучину гражданской войны.
А заодно и утилизировал старые ракеты и обеспечил ВПК США новые заказы.
К науке, логике Нобелевская премия мира не имеет никакого отношения.
Сплошная политика.
Немытая.