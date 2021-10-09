Анатолий Вассерман: «Нобелевской премией мира отмечены заслуги в деле развала нашей страны»

Фото: Максим Платонов

Анатолий Вассерман считает, что Нобелевская премия мира, присужденная главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову, носит антироссийскую окраску. В комментарии «Реальному времени» на эту тему он говорит:

— Это уже третья Нобелевская премия мира, присужденная нашему соотечественнику. И все три раза этой премией отмечаются, несомненно, заслуги в деле развала нашей страны или, по крайней мере, ухудшения морального климата в ней. И если у Андрея Дмитриевича Сахарова это в какой-то мере компенсировалось его громадной ролью в создании того, что сейчас принято именовать ракетно-ядерным щитом Родины, то у Михаила Сергеевича Горбачева и у Дмитрия, извините, не помню отчества, Муратова таких заслуг точно нет. Так что спасибо Нобелевскому комитету, что он признал этого деятеля ничуть не лучше тех.



В связи с Муратовым Вассерман вспоминает нобелевскую премию по литературе белорусской писательницы Светланы Алексиевич и утверждает, что белорусский протест был во многом спровоцирован ее произведениями. Однако, как считает публицист, если в России в 2024 году начнутся протесты по поводу легитимности президентских выборов, Дмитрий Муратов к ним не подойдет «и на пушечный выстрел», благодаря инстинкту самосохранения.

Напомним, Анатолий Вассерман победил на прошедших в сентябре выборах депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе в Москве.



Людмила Губаева