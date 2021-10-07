Атомная подлодка США во время погружения столкнулась с неизвестным объектом

Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Об этом сообщает ВМС США.

Инцидент произошел 2 октября. Сейчас корабль находится в «безопасном и стабильном» состоянии. Ядерная силовая установка не пострадала. Жизни экипажа ничего не угрожает. Но при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.

Фото: pxhere.com

Субмарина сигналов бедствия не подавала, сейчас она идет в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть 8 октября, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе военный морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки.

