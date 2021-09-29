В Казани могут внедрить проект городского транспорта по аналогии с МЦД

В Казани могут внедрить проект городского пассажирского транспорта по аналогии с Московскими центральными диаметрами (МЦД). Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов.

По его словам, сейчас РЖД ведет переговоры с регионами. По оценке Пегова, если убрать из обсуждения Москву и Санкт-Петербург, больше всего сейчас готовы Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь.

«Это всего 7—8 проектов, которые в очень большой степени готовности. По некоторым идет конечная стадия разработки технико-экономического обоснования. Они будут готовы к реализации, а потом просто надо будет искать источники финансирования», — цитирует Пегова «Интерфакс».

Проекты находятся на рассмотрении совместно с регионами.

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Ольга Шагиева