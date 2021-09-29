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КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

08:12, 29.09.2021
КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты
Фото: realnoevremya.ru

КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8". Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны».

Сообщается, что испытания подтвердили характеристики ракеты, ее маневренность и стабильность. Также военные убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, пишет ТАСС.

Какое расстояние пролетела ракета, неизвестно.

В октябре прошлого года КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету. А две недели назад военные запустили две баллистические ракеты в Японском море

Ольга Шагиева
Общество

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