КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8". Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны».

Сообщается, что испытания подтвердили характеристики ракеты, ее маневренность и стабильность. Также военные убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, пишет ТАСС.

Какое расстояние пролетела ракета, неизвестно.

В октябре прошлого года КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету. А две недели назад военные запустили две баллистические ракеты в Японском море

Ольга Шагиева