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КНДР запустила две баллистические ракеты в Японском море

08:25, 15.09.2021
КНДР запустила две баллистические ракеты в Японском море
Фото: realnoevremya.ru

КНДР запустила две баллистические ракеты в Японском море. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил Южной Кореи.

Пуски крылатых ракет подтвердили в Минобороне США. Там заявили, что запуски говорят об угрозе для соседних стран. По данным агентства «Киодо», одна из ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) не сообщало о каких-либо пусках или испытаниях на момент публикации, пишет «Коммерсант».

В октябре прошлого года КНДР представила новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Ольга Плешкова
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