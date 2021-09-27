Кабмин Татарстана утвердил состав конкурсной комиссии, распределяющей гранты НКО
Кабмин Татарстана утвердил состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии из бюджета республики НКО, реализующим социально значимые проекты. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале РТ.
Председателем комиссии назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместителями председателя комиссии — председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, начальник отдела развития отраслей экономики и социальной сферы Минэкономики РТ Зульфия Мухамедьярова.
В состав конкурсной комиссии вошли: первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, начальник управления соцразвития аппарата кабмина РТ Ильдар Бадреев, начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Минобрнауки РТ Венера Васильева и другие.
В конце августа в Татарстане объявили конкурс для некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты. Общая сумма грантов составит 35 миллионов рублей. Прием заявок проходит до 30 сентября включительно.
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