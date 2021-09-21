В Казани пройдет выставка фотографий, посвященная городу после локдауна

В Казанской ратуше сегодня открывается выставка под названием «Призма». Она посвящена ожившему после локдауна городу. Свои снимки представят молодые фотографы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Призма» стала продолжением фотомарафона «Фотограф на карантине», когда люди ежедневно делали снимки на новую тему, находясь дома.

— Изначально было название «Пентапризма», это устройство в фотоаппарате. Также «Пента» — это пять, по числу авторов выставки. Но в итоге оставили просто «Призма», — объяснил один из авторов работ Антон Журавлев.

Также свои фотографии покажут Тимур Абдуллин, Рания Бикмаева, Андрей Загидуллин и Равиль Хакимов.

В прошлую пятницу в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка Георгия Козлова, приуроченная к 65-летию фотографа и состоящая из работ самого юбиляра и его учеников. В экспозиции — около 20 фотографий Козлова разных лет, получивших признание на выставках и конкурсах, и 30 произведений его учеников — студентов и выпускников Казанского торгово-экономического техникума.

Алексей Нечаев