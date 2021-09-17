«Было, не было»: юбилейная выставка Георгия Козлова и его мастерской

19:00, 17.09.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка Георгия Козлова, приуроченная к 65-летию фотографа и состоящая из работ самого юбиляра и его учеников. В экспозиции — около 20 фотографий Георгия Козлова разных лет, получивших признание на выставках и конкурсах, и 30 произведений учеников Георгия Козлова — студентов и выпускников Казанского торгово-экономического техникума.


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