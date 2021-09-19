В Казани третий день выборов в Госдуму завершился праздничным салютом — видео

В Казани третий, завершающий, день голосования на выборах в Госдуму завершился праздничным салютом. На площадке возле стадиона «Ак Барс Арена» выступали рэпер Мот, певец Салават, группа Uma2rman и Олег Газманов.

С завершением выборов-2021 казанцев поздравляли президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Реальное время» подробно рассказывало в своей трансляции, как прошли гуляния на «Ак Барс Арене».