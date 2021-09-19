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Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

15:10, 19.09.2021
Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики
Фото: wikipedia.org

Парламент Северной Осетии выбрал Сергея Меняйло новым главой региона, сообщает ТАСС.

— Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0, — сказал председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии Юрий Габараев, озвучивая итоги тайного голосования.

Весной президент России Владимир Путин предложил своему полномочному представителю в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии. Меняйло согласился. Предложение было сделано в ходе встречи по видеосвязи.

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии. Практически вся его карьера связана с военной службой. В 2010 году он уже был в списке кандидатов на пост главы Северной Осетии. Однако тогда президент РФ Дмитрий Медведев утвердил кандидатуру Таймураза Мамсурова.

Алексей Нечаев
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