Малькевич о «двойниках» на выборах: нужно пытаться поставить им заслон, потому что здесь все очевидно

Вопрос с «двойниками» на выборах в Государственную думу сложен. Если человек поменял имя и фамилию, то ему каким-то образом нужно пытаться поставить заслон, потому что здесь все очевидно, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.



«За два месяца до выборов если человек решил поменять фамилию, то надо объяснить, с чего это вдруг, прожив 45 лет, он отказывается от своих корней. Вопрос: только как это придумать? Ведь человек скажет: почему вы меня ограничиваете в избирательных правах? То ли надо писать во всех бюллетенях огромными буквами его бывшую фамилию?» — рассуждал он, будучи на связи с Единым информационными центром Татарстана.

Встает вопрос и о том, что делать с «двойниками» с реальными фамилиями. Малькевич привел пример, как в 2016 году в Санкт-Петербурге баллотировались три женщины с фамилией Дмитриева.

«Может быть, в режиме общественной дискуссии с экспертами и политологами мы что-нибудь придумаем», — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

Малькевич также высказался по поводу проведения концертов в день выборов. Он назвал это традицией. По его мнению, здорово, когда выборы обретают праздничную атмосферу.

Маргарита Головатенко