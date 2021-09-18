Глава ЦИК Татарстана рассказал о голосовании в больницах и о работе с больными коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

В медицинских учреждениях Казани развернуты 29 избирательных участков: практически все клинические центры имеют свою задействованную в избирательной кампании комиссию. Об этом рассказал глава ЦИК республики Андрей Кондратьев во время утреннего брифинга, посвященного началу второго дня голосования. Он говорит, что желающие проголосовать на участках в больницах есть:

— Иначе зачем тогда организовывать участки в больницах, если нет желающих? По коронавирусу у нас полностью отработана методика. Мы ждем заявки от руководителя клинического учреждения: главврачи сами проводят работу [по сбору заявок] через своих врачей, работающих в отделениях и в «красных» зонах. И если есть заявки, главврач сообщает в ЦИК, мы ее принимаем и обеспечиваем методическую работу по обеспечению избирательных прав граждан. На вчера таких заявок не было.

Кондратьев рассказывает, что ЦИК постоянно на контакте с Минздравом (это, по его словам, ключевое министерство по обеспечению эпидемиологической безопасности в дни голосования).

Напомним, всего в республике организовано 46 участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания граждан (больницы, СИЗО, санатории, вокзалы, аэропорт и т.д.).



Людмила Губаева