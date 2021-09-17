Путин поручил утвердить программу социально-экономического развития Мордовии до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить снижение госдолга Мордовии и профинансировать из федерального бюджета программу социально-экономического развития этой республики в 2022-2026 годах в объеме не менее 1 млрд рублей ежегодно. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Решение, обеспечивающие снижение госдолга региона, необходимо принять до 1 октября текущего года. Ответственный за исполнение — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Программу социально-экономического развития Мордовии необходимо утвердить до 1 декабря 2021 года. Поручение дано правительству России совместно с властями республики.

В августе Путин в ходе рабочей онлайн-встречи с врио главы Мордовии Артемом Здуновым отметил, что ему «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Он пообещал помочь с решением этой проблемы и добавил, что работа в этом направлении уже ведется.