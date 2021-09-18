Национальный музей Татарстана включили в Ассамблею петровских музеев

Национальный музей Татарстана вошел в Ассамблею петровских музеев. Об этом сообщается на сайте музея.

Ассамблея объединяет музеи разного уровня: крупные федеральные музеи (Эрмитаж, Московский Кремль, Петергоф) и региональные, муниципальные, частные. Ее цель — объединение и сотрудничество всех музеев в России, хранящих историю и наследие Петра I. Сейчас в ассамблее более 100 музеев из 70 городов страны.

Отмечается, что Национальный музей РТ — единственный во всей республики, вошедший в это объединение.

Петр I посетил Казань в 1722 году, когда направлялся в Персидский поход. В городе пышно отпраздновал свое 50-летие.

Кроме того, во время царствования Петра, в 1708 году в ходе административной реформы была создана Казанская губерния. Деятельность Петра Великого привела к появлению в Казани предприятий, обеспечивавших потребности российской армии и флота — суконной мануфактуры (1714 год), адмиралтейства (1718 год) и других.

В составе собрания Национального музея РТ представлено значительное количество исторических раритетов, связанных с эпохой первого российского императора. Их можно увидеть в разделе экспозиции «Казанская губерния в XVIII веке». В коллекции есть портрет Петра I, созданный неизвестным художником с картины Луи Каравака 1722 года, со стихами о деяниях императора.

А в следующем году Национальный музей откроет выставку «Казанские деяния Петра Великого» — это лишь часть мероприятий в рамках юбилейного года.

Татьяна Леухина