Синоптик спрогнозировал холод, дожди и сильный ветер в регионах Поволжья

В регионы Приволжского федерального округа на этой неделе придет устойчивое похолодание. Низкие температуры будут сопровождаться сильным порывистым ветром и дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В среднюю полосу, в Поволжье стремится холодный воздух, который сформировался над акваторией Северного ледовитого океана, имеет низкую температуру. И вот он будет продвигаться на юг и в том числе захватит и регионы Поволжья, - приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижний Новгород, Казань, Киров, Ижевск, Пермский край похолодание придет уже завтра, по прогнозу синоптика. В среду холодный воздух достигнет регионов Средней Волги и Предуралья.

Похолодание будет сильным, температура воздуха опустится до значений на 4-5 градусов ниже климатической нормы, обратил внимание специалист.

Отвечая на вопрос о том, какая погода ждет казанцев, Синенков ответил: «Если завтра еще 18-20 градусов, в ночь на среду дождь и около 10 градусов. Потом — 7-9 градусов и, хотя существенных осадков не будет, погода будет облачной».

Сегодня в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что жителей республики ждет только два теплых дня. Уже со среды в регионе похолодает.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что в Татарстане в ближайшее время не следует ждать бабьего лета. В республике погода очень неустойчивая, температурный фон ниже климатической нормы, есть осадки и сильный ветер.