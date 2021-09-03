Ростуризм: около 63 миллионов человек с начала года совершили турпоездки по России

С начала года около 63 миллионов туристов совершили поездки по России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма во время Восточного экономического форума.

В гостиницах и отелях с начала года останавливались 31,5 миллиона гостей. Примерно столько же, по экспертным оценкам, совершают либо однодневные поездки, либо останавливаются не в гостиницах, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник в Ростуризме сообщили, что в этом году по программе туристического кешбэка россияне купили туры примерно на 32,4 млрд рублей. Напрямую туристам вернулось около 6,15 млрд рублей. Среди популярных культурно-познавательных направлений: Татарстан, Псковская, Новгородская, Ярославская области, Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Самара.



31 августа ведомство продлило окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на 2 недели. Теперь россияне смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. Ожидается, что в результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.



Татьяна Леухина