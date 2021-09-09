Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для необязательных поездок

Фото: Максим Платонов (архив)

Европейский союз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавируса. Это Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия.

Под необязательными поездками в Евросоюзе понимаю все виды туризма. Страны исключены из списка временно, пишет RT.

Одновременно с этим ЕС внес в перечень стран и территорий, куда разрешаются необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, Уругвай.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа Евросоюз принял решение исключить США и еще четыре страны из перечня стран и территорий, с которыми рекомендовано открыть внешние границ. Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония исключены из этого списка.

Татьяна Демина