Новости общества

19:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для необязательных поездок

19:32, 09.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для необязательных поездок
Фото: Максим Платонов (архив)

Европейский союз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавируса. Это Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия.

Под необязательными поездками в Евросоюзе понимаю все виды туризма. Страны исключены из списка временно, пишет RT.

Одновременно с этим ЕС внес в перечень стран и территорий, куда разрешаются необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, Уругвай.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа Евросоюз принял решение исключить США и еще четыре страны из перечня стран и территорий, с которыми рекомендовано открыть внешние границ. Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония исключены из этого списка.

Татьяна Демина
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также