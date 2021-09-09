В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

Сегодня утром в Лаишевском районе на трассе Казань — Оренбург в результате ДТП погиб один человек, 11 — пострадали, в том числе ребенок. По данному факту следственными органами СК России по РТ возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, 39-летний водитель легкового автомобиля Honda Civic нарушил правила дорожного движения, совершив обгон впереди идущего автомобиля и выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте. Различные травмы получили пассажиры автобуса.

Фото: Максим Платонов

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

По последним данным, восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин — доставили в РКБ, одного ребенка — в ДРКБ. Четверо взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в состоянии, близком к удовлетворительному.