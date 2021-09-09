В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
Сегодня утром в Лаишевском районе на трассе Казань — Оренбург в результате ДТП погиб один человек, 11 — пострадали, в том числе ребенок. По данному факту следственными органами СК России по РТ возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По предварительным данным, 39-летний водитель легкового автомобиля Honda Civic нарушил правила дорожного движения, совершив обгон впереди идущего автомобиля и выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом Ford Transit, перевозившим пассажиров. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте. Различные травмы получили пассажиры автобуса.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.
По последним данным, восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин — доставили в РКБ, одного ребенка — в ДРКБ. Четверо взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в состоянии, близком к удовлетворительному.ОбществоПроисшествия Татарстан
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