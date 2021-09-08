Радий Хабиров: «Специально ездил в Казань, смотрел их набережную»

Фото: Максим Платонов (архив)

По мнению главы Башкортостана Радия Хабирова, оживить пустующую набережную реки Белой в Уфе поможет взаимодействие с различными сообществами музыкантов и актеров. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

— Я специально ездил в Казань, смотрел их набережную. И посмотрел, у них есть еще озеро Кабан. Мне очень понравилось. Я еще подумал, руки же делают, люди же делают, головы же светлые есть. И вот мы по этому пути пошли. И вот там набережная оживает за счет сообществ разных, — заявил Хабиров.

Фото: Илья Репин (архив)

Он отметил, что воплощение этих планов затормозилось из-за пандемии коронавируса. Глава региона уже предложил мэру Уфы Сергею Грекову найти оптимальные участки, где можно было бы реализовать задумку.

Напомним, Хабиров приезжал в Казань в августе прошлого года. Он посетил открытие памятника народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму. Подробнее — в материале «Реального времени».

