Россияне купили путевок на 32,4 млрд рублей по программе туристического кешбэка

В этом году по программе туристического кешбэка россияне купили туры примерно на 32,4 млрд рублей. Напрямую туристам вернулось около 6,15 млрд рублей, рассказали в Ростуризме.

В этом году было совершено 727,89 тыс. транзакций, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди популярных культурно-познавательных туров: Татарстан, Псковская, Новгородская, Ярославская области, Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Сегодня Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Теперь россияне смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно будет отправиться с 1 сентября и до окончания навигации. Ожидается, что в результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.



Татьяна Леухина