Движение по мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах обещают открыть в полной мере к 6 сентября

К 6 сентября после ремонта откроется полноценное движение автомобилей по мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов провел оперативное совещание по ремонту моста Нижнекамской ГЭС. Подрядчик заявил, что 27 августа на мосту началась подготовка к плановой замене деформационного шва на одной из опор.

Специфика этого вида работ в том, что они не позволяют ремонтировать шов без введения ограничения движения. Бетон с применением новых технологий набирает прочность в течение семи суток.

Чтобы открыть полноценное движение к 6 сентября, дорожники работают круглосуточно. Пока идет ремонт, организовано движение транспорта по верховому пролету по одной полосе в каждом направлении. Также водители могут проехать по маршруту Алексеевское — Чистополь — Камские Поляны — Нижнекамск — Набережные Челны.

