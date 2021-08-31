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Малогабаритные квартиры в России подорожали за год на 20,6%

10:15, 31.08.2021
Малогабаритные квартиры в России подорожали за год на 20,6%
Фото: realnoevremya.ru

За год небольшие квартиры и студии на рынке вторичного жилья подорожали на 20,6% — до 2,33 млн рублей. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Аналитики изучили цены вторичного жилья на студии и однушки площадью до 32 кв. м в 70 городах России. Оказалось, что в динамике спроса малометражки превышают другие форматы жилья.

Больше всего такие объекты выросли в цене в Сочи, с августа 2020 года студии подорожали на 78,3% — до 6,2 млн рублей, пишет ТАСС.

Также аналитики впервые за год в России зафиксировали снижение цен на недвижимость.

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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