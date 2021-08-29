В Татарстане в июле 2021 года выросло количество браков и разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июле 2021 года выросло количество браков и разводов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в прошлом месяце в республике зарегистрировали 3 432 брака, в то время как в июле 2020 года поженились 2 544 пары. Прирост составил 34,9%.

В июле 2021 года в Татарстане разводились реже, чем женились. В прошлом месяце брак расторгли 1 420 пар. Однако это на 38,9% больше, чем в июле прошлого года, когда развелись 1 022 пары.

В целом за первые семь месяцев 2021 года в Татарстане заключили 12 802 брака, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развелись в январе—июле текущего года 8 654 пары, что на 53,7% больше, чем в первые семь месяцев 2020 года.

Напомним, по количеству женившихся в январе—июне этого года пар Татарстан занял 1-е место среди регионов ПФО. Всего в Поволжье за этот период зарегистрировано 65 239 браков, что на 33,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

По числу разведенных в первом полугодии 2021 года пар Татарстан занял 2-е место в ПФО. Республику опередила лишь Башкирия, в которой за этот период зарегистрировали 7 591 развод (+26,1%).



Татьяна Демина