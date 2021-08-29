В Татарстане МЧС купит за 8 миллионов рублей автомобиль с краном для освидетельствования маломерных судов
ГУ МЧС по Татарстану приобретет грузопассажирский автомобиль с крано-манипуляторной установкой «Передвижной пункт освидетельствования маломерных судов» за 8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Автомобиль должен быть новым и иметь гарантию не менее 24 месяцев или 100 тыс. км пробега. Срок службы транспорта должен составлять не менее 20 лет. Двигатель должен быть дизельный, V образный. Крано-манипуляторная установка должна обеспечивать подъем и взвешивание маломерных судов.
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