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В Татарстане МЧС купит за 8 миллионов рублей автомобиль с краном для освидетельствования маломерных судов

17:24, 29.08.2021
В Татарстане МЧС купит за 8 миллионов рублей автомобиль с краном для освидетельствования маломерных судов
Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС по Татарстану приобретет грузопассажирский автомобиль с крано-манипуляторной установкой «Передвижной пункт освидетельствования маломерных судов» за 8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Автомобиль должен быть новым и иметь гарантию не менее 24 месяцев или 100 тыс. км пробега. Срок службы транспорта должен составлять не менее 20 лет. Двигатель должен быть дизельный, V образный. Крано-манипуляторная установка должна обеспечивать подъем и взвешивание маломерных судов.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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