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В Набережных Челнах спасли мужчину, упавшего с высоты 30 метров

08:34, 26.08.2021
В Набережных Челнах спасли мужчину, упавшего с высоты 30 метров
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Набережных Челнах врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 30 метров. Об этом рассказали в Минздраве РТ.

Сообщение о падении человека поступило в три утра. Выяснилось, что мужчина упал с плотины в воду с высоты около 30 метров. На поверхности воды он подавал признаки жизни.

Спасатели доставили мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, но медики смогли стабилизировать его состояние. Его срочно госпитализировали.

На днях со скалы у Юрьевских пещер в Татарстане сорвалась альпинистка. По предварительной информации, произошел обрыв веревки, в результате чего альпинистка упала вниз.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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