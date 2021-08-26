В Набережных Челнах спасли мужчину, упавшего с высоты 30 метров
В Набережных Челнах врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 30 метров. Об этом рассказали в Минздраве РТ.
Сообщение о падении человека поступило в три утра. Выяснилось, что мужчина упал с плотины в воду с высоты около 30 метров. На поверхности воды он подавал признаки жизни.
Спасатели доставили мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, но медики смогли стабилизировать его состояние. Его срочно госпитализировали.
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