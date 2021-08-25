Казанцы смогут получить грант за лучший проект по пропаганде бережного отношения к животным

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани решили провести конкурс проектов по пропаганде бережного и ответственного отношения к животным. Победили получат гранты на их развитие реализацию.

Конкурс планируют провести в новом учебном году в двух номинациях: среди детей и их родителей и среди образовательных учреждений. Участникам необходимо разработать интересные и уникальные проекты образовательных программ, маршрутов и мероприятий.

Положения о конкурсе власти разработают в ближайшее время, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, городские власти уже анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина