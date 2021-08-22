В Самарской области село загорелось в результате пала травы

В Самарской области в результате пала травы загорелось шесть жилых домов и восемь дачных строений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь перекинулся с сухой травы на дома.

«Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова №3. Происходит горение 14 строений, шести частных жилых домов и восьми дачных строений. Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован», — говорится в сообщении МЧС Самарской области.

В ходе традиционного субботнего совещания Рустам Минниханов поручил правительству республики и главам муниципальных образований держать на особом контроле вопрос пожарной безопасности. Президент республики также обратился к главам районов, указав, что они должны понимать, что отвечают за ситуацию на подведомственных им территориях.



Ольга Плешкова