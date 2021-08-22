В Нижнекамске прошла благотворительная акция помощи животным
В Нижнекамске прошла благотворительная акция «Хвостики-лапки», посвященная Международному дню бездомных животных. Об этом сообщается на сайте исполкома.
Мероприятие прошло возле памятника безнадзорным животным. Участники акции приняли участие в конкурсах, поучаствовали в сборе кормов, медицинских принадлежностей для кошек и собак.
Ранее в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу прошла акция по поиску хозяев для бездомных собак. На встречу с казанцами привезли 12 питомцев из приюта «Зооцентр». Для шести собак были найдены хозяева. Еще двух питомцев обещали забрать из приюта на следующей неделе.
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