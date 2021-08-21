Сегодня в казанский поселок Юдино приедет мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак

В субботу, 21 августа, в казанский поселок Юдино приедет мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак. Жители могут привести своих питомцев на прием к специалистам с 10.00 до 14.00.

Всех желающих провакцинировать или стерилизовать своих собак примут в порядке живой очереди. Мобильный пункт в Юдино будет работать по адресу: ул. Ильича, 1 корп.1.

По желанию владельцев, их питомцам внедрят чип или повесят бирку на ухо. Специалисты выдадут на собаку ветеринарный паспорт, сообщается на сайте мэрии Казани.

В следующую субботу, 28 августа, мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак будет работать в казанском поселке Залесный. Дальнейший график будут формировать исходя из обращений жителей города. Заявку можно оставить в Комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843)590-04-26.

На прошлой неделе специалисты мобильного пункта вакцинации и стерилизации собак работали в поселке Константиновка.



Татьяна Демина