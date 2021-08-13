Завтра мобильный пункт вакцинации и стерилизации приедет в Константиновку

Завтра мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак будет работать в поселке Константиновка Советского района Казани. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Все желающие могут привести питомцев на осмотр ветеринаров. В мобильном пункте можно вакцинировать животных от инфекций, бесплатно стерилизовать, а также получить ветеринарный паспорт. На усмотрение хозяина животное можно чипировать.

Прием пройдет с 10.00 до 14.00 в порядке живой очереди по адресу Интернациональная, 24а.

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».





Ольга Плешкова