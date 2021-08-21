Сегодня в Татарстане ожидается до +39 градусов и гроза

В субботу, 21 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. При грозе прогнозируются кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Максимальная температура воздуха днем составит +34..+39 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +33 до +35 °С, в Набережных Челнах — от +35 до +39 градусов.



Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.



Татьяна Демина