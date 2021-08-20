В Казани с 21 августа ограничат движение транспорта по улице Аграрной

В Казани временно ограничат движение транспорта на автодороге по улице Аграрной. Это связано с прокладкой инженерных сетей водоснабжения и газоснабжения.

По 30 августа для движения закроют участок дороги по улице Аграрной напротив здания №59 на улице Космонавтов. Ограничение начнет действовать в субботу, 21 августа, сообщается на сайте мэрии Казани.

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Напомним, в городе проезд по улице Краснококшайской возле дома 1 по улице Шоссейной и в районе пересечения с улицей Большая Крыловка закроют с 23 августа. Ограничение будет действовать по 30 октября.



Также в Казани с 23 августа по 12 сентября ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Созидателей. Это связано с работами по устройству приямков для колодцев водопровода к многоквартирному жилому дому.

Татьяна Демина