Скончался заслуженный деятель искусств РТ Шамиль Шайдуллин

Фото: Минкульт РТ

3 августа ушел из жизни заслуженный деятель искусств Татарстана, народный художник Татарстана, заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Шамиль Шайдуллин.



Шамиль Шайдуллин родился 1 августа 1947 года в деревне Берлек Тетюшского района Татарстана. В 1968 году окончил Казанское художественное училище, в 1974 году — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а в 1980 году — творческую мастерскую живописи Российской академии художеств в Казани.

В творчестве Шайдуллина воплощены основные веяния искусства XX и начала XXI века и идеи новой эпохи и нового времени. «Творчество Ш.М. Шайдуллина развивается последовательно в жанре поэтически осмысленной, этнографически праздничной, декоративной деревенской темы — на более раннем этапе. Далее следует гротескный соц-артовский, а с начала 2010-х годов по-суриковски значительный, философски заполненный этап исторической картины», — сказано на сайте Минкульта РТ.

18 июня в Галерее современного искусства на всех экспозиционных площадках здания прошла масштабная выставка «ТОЧКА», включающая в себя все этапы творческого пути художника.

Время прощания с народным художником объявят дополнительно в связи с ожиданием родственников, живущих за пределами Татарстана.

Маргарита Головатенко