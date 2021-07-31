В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим в городе. Об этом сообщил он на своем сайте.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах», — говорится в сообщении.

Использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Отмечается, что последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась.

Напомним, в Москве отменили систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны. Темпы вакцинации увеличились, рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости, заявил Собянин.

Алексей Нечаев