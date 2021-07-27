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В Кремле не понимают причин негативного отношения Польши к строительству газопровода «Северный поток — 2»

14:13, 27.07.2021
В Кремле не понимают причин негативного отношения Польши к строительству газопровода «Северный поток — 2»
Фото: скриншот / nord-stream 2

В Кремле не понимают причин негативного отношения Польши к строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», — цитирует его ТАСС.

Вчера замглавы МИД Польши заявил, что республика на протяжении нескольких лет препятствовала запуску «Северного потока — 2», так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

Несколько дней назад сообщалось, что США не намерены отказываться от каких-либо доступных им ограничений и других подобных инструментов в отношении «Северного потока — 2». Такую позицию озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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