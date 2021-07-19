Минниханов назначен заместителем сопредседателя оргкомитета форума «Россия — спортивная держава»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначен заместителем сопредседателя организационного комитета Международного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие пройдет в Казани 8—10 сентября.

В состав оргкомитета форума также вошли директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, заместитель министра просвещения России Денис Грибов и другие.

Новый состав оргкомитета форума утвержден распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, изначально форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. В итоге его решили перенести в Казань.

Татьяна Демина