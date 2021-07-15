Путин заявил о загрузке Казанского авиазавода заказами минимум на семь лет вперед

Фото: Максим Платонов

Работа над бомбардировщиками Ту-160 обеспечит загрузку Казанского авиационного завода минимум на семь лет вперед. Об этом в ходе встречи с главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем заявил президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«По стратегической авиации, Владимир Владимирович, ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице Министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка «стратегов», — сказал Слюсарь.

В прошлом году с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова совершил первый полет глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02.



Алексей Нечаев