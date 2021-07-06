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«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам в Госдуму

15:31, 06.07.2021
«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам в Госдуму
Фото: Максим Платонов

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов к предстоящему событию.

Прайс-лист «Реального времени» на агитационные материалы к выборам в Госдуму

Агитационные баннеры

Наименование баннера/услуги

Подробное описание услуги

Размер баннера

Размер баннера моб. версии

Ротация

Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)

1

Баннер «Транспарант» верхний сквозной

Услуги по размещению баннера «Транспарант» на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)

900x100

300х50

1/2

97 350,00

2

Баннер «Небоскреб»

Услуги по размещению баннера «Небоскреб» на всех страницах интернет-газеты, за исключением раздела «Авто» и «Спорт». В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)

300х500

300х100

1/2

97 350,00

3

Баннер в ленте новостей (1 позиция)

Услуги по размещению баннера в ленте новостей (1 позиция) на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)

300x250

Отдельная услуга

1/2

77 880,00

4

Баннер в ленте новостей (2 позиция)

Услуги по размещению баннера в ленте новостей (2 позиция) на всех страницах интернет-газеты

300x100

1/2

38 940,00

5

Баннер в ленте новостей (3 позиция)

Услуги по размещению баннера в ленте новостей (3 позиция) на всех страницах интернет-газеты

38 940,00

6

Баннер «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице

Услуги по размещению баннера «Растяжка» на главной странице между «Картиной дня» и рубрикой «Аналитика»

600x200

нет

1/2

58 410,00

7

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» сквозной

Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице и в разделе «Аналитика»

300x500

300х50

1/2

77 880,00

8

Баннер «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице

Услуги по размещению баннера «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея», на всех страницах, кроме «Картиной дня»

600x90

нет

1/2

58 410,00

9

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» сквозной

Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице и внутри рубрики «Мероприятия»

300x500

нет

1/2

77 880,00

10

Баннер «Небоскреб» в рубрике «Спорт» сквозной

Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной странице и в разделе «Спорт». В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)

300x500

300х100

1/2

77 880,00

11

Баннер «Транспарант» внизу сквозной

Услуги по размещению баннера «Транспарант» на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)

900x100

300х50

1/2

58 410,00

12

Баннер в рубрике «Мероприятия»

Услуги по размещению баннера «Мероприятия»

300x250

Нет

1/1

38 940,00

13

Изготовление баннера

Изготовление одного баннера (формат, размер и вид (веб или моб. версия) определяется исходя из тех. задания Заказчика)

от 22 000,00

Текстовая реклама

Наименование услуги

Подробное описание услуги

Объем

Цена за единицу руб., в т.ч. НДС 20%

1

Изготовление и размещение фоторепортажа

Услуги по изготовлению и размещению фотографий (количество до 20 шт. из 1 локации), полученного репортажным способом (сопровождается текстом до 1 000 знаков) в рубрике «Фотогалерея» и в «Картине дня» (без передачи прав на использование фотографий)

До 20 фото, сопровождается текстом до 1000 знаков

Сутки в «Картине дня» и в «Фотогалерее»

84 960,00

2

Изготовление и размещение статьи

Услуги по изготовлению и размещению текстового материала-статьи (выезд журналиста к клиенту в пределах г. Казань) до 10 000 знаков сутки в «Картине дня». На следующий день статья сохраняется в архиве

До 10 000 знаков

Сутки в «Картине дня»

91 332,00

3

Изготовление и размещение новости о кандидате в ленте

Услуги по изготовлению и размещению текстового материала о компании до 2 000 знаков (выезд журналиста к клиенту в пределах г. Казань). На следующий день новость сохраняется в архиве

До 2 000 знаков

Сутки

38 220,00

4

Изготовление и размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты на 3 позиции

Услуги по изготовлению и размещению текстового материала о компании до 2 000 знаков закрепленного на 3 позиции в ленте новостей на сутки. На следующий день новость сохраняется в архиве

До 2 000 знаков

Фиксация на сутки

60 888,00

Дополнительные услуги

Наименование услуги

Подробное описание услуги

Условия

Цена за единицу руб., в т.ч. НДС 20%

1

Услуги фотосъемки мероприятия по Запросу Заказчика

Услуги фотосъемки по техническому заданию Заказчика. Количество до 100 обработанных фотографий, 1 локация

(до 100 обработанных фотографий)

60 000,00

2

Покупка фото из архива редакции

Услуги по приобретению фотографий из архива редакций. При передаче неисключительных прав на использование фото интернет-издания, автор произведения (правообладатель) передает авторские права приобретателю. При этом приобретатель может использовать фото способом, оговоренным в лицензионном договоре о выдаче неисключительной лицензии.

За одно фото

3 000,00

3

Изготовление видеосюжета

Услуги по изготовлению видеоматериала (хронометраж (до 2-3 минут) исходя из тех. задания Заказчика). Видеосъемка и монтаж осуществляется видеооператором.

При размещении рекламного материала в интернет-газете.

60 000,00

4

Коэффициент за размещение текста на фиксированной позиции в «Картине дня»

Услуги по размещению готового текстового материала (предоставленного заказчиком, количество знаков определяется исходя из технического задания заказчика). Текстовой материал закрепляется на 5 или 7 позиции на сутки в рубрике «Картина дня»

Позиция 5 или 7 позиция

3

5

Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани

Услуги работы журналиста по написанию текста с выездом к Заказчику за пределы г. Казань (Республика Татарстан)

3

6

Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»

Размещение публикаций – текстового материала (до 1 000 знаков) в официальных аккаунтах интернет-газеты «Реального времени» в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Текстовый материал размещается в социальных сетях бессрочно. Стоимость за 1 дублирование в 1 аккаунте.

До 1000 знаков. В день публикаций материала.

12 960,00

7

Коэффициент за работу повышенной сложности

Наличие особых требований к выполнению или утверждению работ. Необходимость выполнять работы в условиях повышенной сложности.

До 3-х

Цены действительны до 31 декабря 2021 г.

 ОбществоИнфраструктура Татарстан
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