«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к выборам в Госдуму
19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов к предстоящему событию.
Агитационные баннеры
№
Наименование баннера/услуги
Подробное описание услуги
Размер баннера
Размер баннера моб. версии
Ротация
Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1
Баннер «Транспарант» верхний сквозной
Услуги по размещению баннера «Транспарант» на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)
900x100
300х50
1/2
97 350,00
2
Баннер «Небоскреб»
Услуги по размещению баннера «Небоскреб» на всех страницах интернет-газеты, за исключением раздела «Авто» и «Спорт». В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)
300х500
300х100
1/2
97 350,00
3
Баннер в ленте новостей (1 позиция)
Услуги по размещению баннера в ленте новостей (1 позиция) на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)
300x250
Отдельная услуга
1/2
77 880,00
4
Баннер в ленте новостей (2 позиция)
Услуги по размещению баннера в ленте новостей (2 позиция) на всех страницах интернет-газеты
300x100
1/2
38 940,00
5
Баннер в ленте новостей (3 позиция)
Услуги по размещению баннера в ленте новостей (3 позиция) на всех страницах интернет-газеты
38 940,00
6
Баннер «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице
Услуги по размещению баннера «Растяжка» на главной странице между «Картиной дня» и рубрикой «Аналитика»
600x200
нет
1/2
58 410,00
7
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» сквозной
Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице и в разделе «Аналитика»
300x500
300х50
1/2
77 880,00
8
Баннер «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице
Услуги по размещению баннера «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея», на всех страницах, кроме «Картиной дня»
600x90
нет
1/2
58 410,00
9
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» сквозной
Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице и внутри рубрики «Мероприятия»
300x500
нет
1/2
77 880,00
10
Баннер «Небоскреб» в рубрике «Спорт» сквозной
Услуги по размещению баннера «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной странице и в разделе «Спорт». В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)
300x500
300х100
1/2
77 880,00
11
Баннер «Транспарант» внизу сквозной
Услуги по размещению баннера «Транспарант» на всех страницах интернет-газеты. В услугу входит также размещение адаптированной мобильной версии (при условии предоставления ее Заказчиком)
900x100
300х50
1/2
58 410,00
12
Баннер в рубрике «Мероприятия»
Услуги по размещению баннера «Мероприятия»
300x250
Нет
1/1
38 940,00
13
Изготовление баннера
Изготовление одного баннера (формат, размер и вид (веб или моб. версия) определяется исходя из тех. задания Заказчика)
от 22 000,00
Текстовая реклама
№
Наименование услуги
Подробное описание услуги
Объем
№
Цена за единицу руб., в т.ч. НДС 20%
1
Изготовление и размещение фоторепортажа
Услуги по изготовлению и размещению фотографий (количество до 20 шт. из 1 локации), полученного репортажным способом (сопровождается текстом до 1 000 знаков) в рубрике «Фотогалерея» и в «Картине дня» (без передачи прав на использование фотографий)
До 20 фото, сопровождается текстом до 1000 знаков
Сутки в «Картине дня» и в «Фотогалерее»
84 960,00
2
Изготовление и размещение статьи
Услуги по изготовлению и размещению текстового материала-статьи (выезд журналиста к клиенту в пределах г. Казань) до 10 000 знаков сутки в «Картине дня». На следующий день статья сохраняется в архиве
До 10 000 знаков
Сутки в «Картине дня»
91 332,00
3
Изготовление и размещение новости о кандидате в ленте
Услуги по изготовлению и размещению текстового материала о компании до 2 000 знаков (выезд журналиста к клиенту в пределах г. Казань). На следующий день новость сохраняется в архиве
До 2 000 знаков
Сутки
38 220,00
4
Изготовление и размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты на 3 позиции
Услуги по изготовлению и размещению текстового материала о компании до 2 000 знаков закрепленного на 3 позиции в ленте новостей на сутки. На следующий день новость сохраняется в архиве
До 2 000 знаков
Фиксация на сутки
60 888,00
Дополнительные услуги
№
Наименование услуги
Подробное описание услуги
Условия
Цена за единицу руб., в т.ч. НДС 20%
1
Услуги фотосъемки мероприятия по Запросу Заказчика
Услуги фотосъемки по техническому заданию Заказчика. Количество до 100 обработанных фотографий, 1 локация
(до 100 обработанных фотографий)
60 000,00
2
Покупка фото из архива редакции
Услуги по приобретению фотографий из архива редакций. При передаче неисключительных прав на использование фото интернет-издания, автор произведения (правообладатель) передает авторские права приобретателю. При этом приобретатель может использовать фото способом, оговоренным в лицензионном договоре о выдаче неисключительной лицензии.
За одно фото
3 000,00
3
Изготовление видеосюжета
Услуги по изготовлению видеоматериала (хронометраж (до 2-3 минут) исходя из тех. задания Заказчика). Видеосъемка и монтаж осуществляется видеооператором.
При размещении рекламного материала в интернет-газете.
60 000,00
4
Коэффициент за размещение текста на фиксированной позиции в «Картине дня»
Услуги по размещению готового текстового материала (предоставленного заказчиком, количество знаков определяется исходя из технического задания заказчика). Текстовой материал закрепляется на 5 или 7 позиции на сутки в рубрике «Картина дня»
Позиция 5 или 7 позиция
3
5
Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани
Услуги работы журналиста по написанию текста с выездом к Заказчику за пределы г. Казань (Республика Татарстан)
3
6
Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
Размещение публикаций – текстового материала (до 1 000 знаков) в официальных аккаунтах интернет-газеты «Реального времени» в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Текстовый материал размещается в социальных сетях бессрочно. Стоимость за 1 дублирование в 1 аккаунте.
До 1000 знаков. В день публикаций материала.
12 960,00
7
Наличие особых требований к выполнению или утверждению работ. Необходимость выполнять работы в условиях повышенной сложности.
До 3-х
Цены действительны до 31 декабря 2021 г.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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