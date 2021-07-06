В Казани за понедельник произошло 88 ДТП

За 5 июля в Казани произошло 88 ДТП — 85 из них с материальным ущербом, три — с пострадавшими (один наезд на пешехода и два столкновения), сообщает ГИБДД города.



Пьяными задержали четырех водителей, столько же не имели права управления. Двух граждан по подозрению в преступлениях доставили в отделы полиции.

Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений, со стороны велосипедистов — одно.

ГИБДД Казани продолжает контролировать движение самокатов по улицам города. В течение нескольких дней инспекторы выявляют порядка 40 таких нарушений в день. За воскресенье, 4 июля, пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах, за 2 июля пресекли 41.



Маргарита Головатенко