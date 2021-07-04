В ГИБДД Москвы предложили обязать велокурьеров сдавать экзамен на знание ПДД

Фото: Максим Платонов (архив)

Курьеров, доставляющих заказы по городу на велосипедах, следует обязать сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. С такой инициативой выступили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Обязанность по экзаменации велокурьеров на ПДД там планируют возложить на представителей организаций, в которых те работают. Начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков обратил внимание, что, по статистике, курьеры-велосипедисты часто нарушают правила дорожного движения и, как следствие, попадают в ДТП, пишет «Российская газета».

Тема несоблюдения курьерами-велосипедистами правил передвижения поднималась ранее. В июне 2020 года научный журналист и химик-технолог Сергей Белков обратил внимание на то, что многие из курьеров компаний по доставке еды, перемещаясь на велосипедах, сконцентрированы не на дороге, а на собственном смартфоне. Из-за этого они создают опасность на дороге, а пешеходы вынуждены уворачиваться от них.

Фото: Максим Платонов (архив)

Нарушения с их стороны были и в Казани. В прошлом году на проспекте Ибрагимова на видео сняли курьера на велосипеде, который ехал по дороге, зацепившись за автомобиль. По словам автора ролика, его скорость составляла 80 км/ч.

Татьяна Демина