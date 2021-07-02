В пятницу утром в Казани пробки достигли 7 баллов

В пятницу утром в Казани пробки составили 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые большие заторы сконцентрированы на проспекте Победы с переходом в улицу Академика Арбузова в обе стороны. Также стоит Мамадышский тракт, улица Николая Ершова, улица Каспийская.

Также проезд затруднен на нескольких участках Авиастроительного района: по улице Копылова в направлении центра, Тэцевской, Дементьева. Улица Петра Витера стоит в оба направления.

Добавим, что сегодня утром в Казани прошел ливень. На некоторых улицах образовались большие лужи. Метроэлектротранс временно приостановил движение троллейбусов №№5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а.



Фото: realnoevremya.ru

Ольга Плешкова