В Татарстане зафиксировали 39 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил федеральный оперштаб.

Всего на 28 июня в республике зарегистрировано 22 363 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 085 человек. Умерли 534 человека.

По данным Минздрава РТ, всего провакцинировано 510 894 человека, из них 373 995 получили вторую прививку. Вчера пришла очередная поставка вакцины.

Вчера сообщалось о 38 заболевших в республике за сутки.