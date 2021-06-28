Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, граде и сильном ветре 29 июня

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды во вторник, 29 июня. Оно ожидается ночью и днем.

Синоптики прогнозируют на территории Татарстана и местами в Казани град, грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально ожидается шквал до 23 м/с.

Сегодня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде. По данным синоптиков, днем 29 июня на территории республики местами ожидается сильная жара до +37 градусов.

Татьяна Демина